Российские военные окружили Покровск (Красноармейск) с трех сторон, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится критической. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna)

Украинские солдаты жалуются на то, что любая поездка в город превращается в «игру в рулетку». Вооруженные силы РФ продолжают улучшать позиции, истощая оборону ВСУ и растягивая фронт.

Отмечается, что командование украинской армии не знает, как можно изменить ситуацию на фронте.

Сегодня издание Junge Welt сообщало, что ВС РФ продолжают демонстрировать успехи на поле боя за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа. «То, что месяцами казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения» в пользу России, отмечается в статье. По словам автора, сейчас стратегически важный шахтерский город Покровск находится на грани окружения.

Накануне газета The Daily Telegraph писала со ссылкой на украинских военных, что переход Покровска под российский контроль является лишь вопросом времени. Отмечается, что ВСУ уже потеряли ключевой для снабжения города населенный пункт — Родинское.

Ранее главком ВСУ раскрыл новую тактику российских военных в зоне спецоперации.