Российские войска сформировали стену дронов в ДНР

«Военная хроника»: российские бойцы создали стену дронов у Константиновки в ДНР

Вооруженные силы РФ создали стену из беспилотников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по всему, российским войскам в районе Константиновки удалось реализовать ранее заявленный ВСУ (Вооруженными силами Украины — «Газета.Ru») концепт так называемой «стены дронов», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что стена дронов представляет собой непрерывно действующую зону поражения, построенную на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным «Военной хроники», бойцы ВС РФ использовали для этих целей барражирующие боеприпасы «Ланцет» с функцией автонаведения.

Как отметили авторы публикации, российские дроны наносят удары как по одиночным целям, так и по стоящей в тылу бронетехнике ВСУ.

31 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Юг».

Комментируя ситуацию, советник главы республики Игорь Кимаковский отметил, что после завершения боев за Часов Яр подразделения ВС РФ могут начать операцию по взятию под контроль Константиновки.

Ранее военный эксперт рассказал о подготовке ВСУ к боям за Константиновку.