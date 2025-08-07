На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска сформировали стену дронов в ДНР

«Военная хроника»: российские бойцы создали стену дронов у Константиновки в ДНР
true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Вооруженные силы РФ создали стену из беспилотников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по всему, российским войскам в районе Константиновки удалось реализовать ранее заявленный ВСУ (Вооруженными силами Украины — «Газета.Ru») концепт так называемой «стены дронов», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что стена дронов представляет собой непрерывно действующую зону поражения, построенную на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным «Военной хроники», бойцы ВС РФ использовали для этих целей барражирующие боеприпасы «Ланцет» с функцией автонаведения.

Как отметили авторы публикации, российские дроны наносят удары как по одиночным целям, так и по стоящей в тылу бронетехнике ВСУ.

31 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Юг».

Комментируя ситуацию, советник главы республики Игорь Кимаковский отметил, что после завершения боев за Часов Яр подразделения ВС РФ могут начать операцию по взятию под контроль Константиновки.

Ранее военный эксперт рассказал о подготовке ВСУ к боям за Константиновку.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами