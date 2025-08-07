В Германии починили поврежденную российскими военными установку Patriot

Немецкие механики смогли починить практически уничтоженный Вооруженными силами (ВС) России зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом заявил координатор поддержки Украины со стороны НАТО генерал-майор Майк Келлер в интервью FAZ.

В публикации говорится, что несколько месяцев назад одна из установок была серьезно повреждена российской армией. Ее отправили на восстановление в Германию.

Генерал отметил, что немецкие механики отремонтировали установку и система ПВО уже вернулась на Украину для дальнейшего использования.

Келлер заявил, что поставки новых ЗРК Patriot Украине могут затянуться до 2030-х годов. Он объяснил, что такие сроки связаны с долгим производством и нехваткой комплектующих.

До этого сообщалось, что США нарастят число батальонов Patriot до 18 и создадут соединение на Гуаме. Представитель армии США в беседе с Defense News отметил, что батальон предназначен исключительно для защиты Гуама и не входит в общее число из 18 батальонов Patriot.

Ранее в Европе испытали новую зенитную ракету.