В Европе испытали новую зенитную ракету

На полигоне Бискаросс во Франции прошли успешные испытания модернизированной зенитной ракеты Aster Block 1 NT, потенциального конкурента американской системы Patriot. Об этом сообщает Defence24.

В ходе тестов специалисты проверили работу головки самонаведения и электронных компонентов системы. Ракета успешно идентифицировала и перехватила цель на расстоянии 150 километров на высоте свыше 25 километров.

«По данным СМИ, испытания подтвердили эффективность системы. Пуск выполнен в штатном режиме», — отмечает издание.

Это уже вторые испытания Aster Block 1 NT.

В марте Европейская комиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов. При этом Еврокомиссия намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

Ранее в Госдуме рассказали, когда Европа будет готова к войне с Россией.