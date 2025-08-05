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Пентагон нарастит число батальонов с Patriot

DN: США нарастят число батальонов с Patriot до 18 и создадут соединение на Гуаме
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Kacper Pempel/Reuters

Американская армия планирует расширить количество батальонов, вооруженных зенитными ракетными системами Patriot. Намечено увеличить их число с нынешних 15 до 18, а также создать отдельный, сводный батальон на острове Гуам. Об этом сообщает Defense News (DN) со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

По данным издания, новая воинская часть, предназначенная исключительно для обороны острова Гуам, будет оснащена модернизированными радарами LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) с круговым обзором, интегрированными с системой боевого управления IBCS (Integrated Battle Command System), а также средствами ближней противовоздушной обороны IFPC (Indirect Fire Protection Capability).

Представитель Армии США в беседе с изданием отметил, что батальон предназначен исключительно для защиты Гуама и не входит в общее число из 18 батальонов Patriot.

Отмечается, что ЗРК Patriot являются ключевым элементом глобальной системы противоракетной обороны США. Данные комплексы используются Украиной для отражения атак со стороны Российской Федерации (РФ) с 2022 года, а также применялись в июне для защиты авиабазы Аль-Удейд в Катаре от иранских ракет.

До этого минобороны США выделило $51,6 млн на техподдержку систем ПВО Patriot, которые были предоставлены Украине с февраля 2023 года.

Ранее ВС РФ уничтожили пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО.

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