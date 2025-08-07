СМИ: Украина выступила за установление перемирия с Россией в воздухе

«РБК-Украина»: Киев выступил за установление перемирия с Россией в воздухе

Киев выступил за установление перемирия в воздушном пространстве, но ждет, чтобы на этот шаг согласилась Россия. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Издание также пишет, что вопрос участия Европы в переговорах по Украине еще находится в стадии обсуждения, однако президент США Дональд Трамп открыт к ним.

5 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эту идею и повторил, что выступает за полное и немедленное прекращение огня.

Он также отметил, что Киев пробовал много разных форматов прекращения огня, предлагал варианты «тишины в небе» и о завершении ударов по объектам энергетики.

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал возможность воздушного перемирия между РФ и Украиной, когда вел переговоры с представителями Соединенных Штатов.

