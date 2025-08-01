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Лукашенко раскрыл детали переговоров с США о воздушном перемирии

Лукашенко заявил, что обсуждал с представителями США воздушное перемирие
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал возможность воздушного перемирия между РФ и Украиной, когда вел переговоры с представителями Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Опять воздушное перемирие. Я говорю, да, Россия в этом заинтересована, и президент Путин, но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому — пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов», — заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что не так давно в Минске рухнул беспилотник, и подчеркнул, что «надо это прекращать».

Белорусские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в небе над Минском в ночь на 29 июля. Как рассказали в министерстве обороны республики, фрагменты летательного аппарата упали в районе дома №72 по улице Матусевича. По данным СК, дрон был снаряжен тротилом, а внутри него специалисты обнаружили большое количество поражающих элементов — металлических шариков.

Ранее Путин заявил о прямом участии Лукашенко в урегулировании на Украине.

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