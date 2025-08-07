Эксперт назвал условия перемирия с Украиной, которые устроят Россию

Россию устроит перемирие с Украиной только в том случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут территории Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

«На определенных условиях, то есть, если ВСУ покидает территории четырех российских регионов, если будет, допустим, оружейное эмбарго на поставку со стороны США, снятие санкций, возврат всех активов — на таких условиях, я думаю, можно пойти на перемирие», — отметил Никулин.

Также эксперт обратил внимание на особую важность решения тех задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции, а именно: демилитаризация, денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус. Среди прочего Никулин напомнил, что России не нужно краткосрочное перемирие.

При этом другой военный эксперт, Александр Матюшин, выразил мнение, что краткосрочное перемирие, которое было предложено Россией во время третьего раунда переговоров в Стамбуле, может быть использовано не только для гуманитарных задач, например, вывоза раненых, но и для укрепления ВС РФ занятых позиций.

