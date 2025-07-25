Военный эксперт объяснил выгоду ВС РФ от краткосрочных перемирий с Украиной

Краткосрочное перемирие, предложенное Россией во время третьего раунда переговоров в Стамбуле, может быть использовано не только для гуманитарных задач, например, вывоза раненых, но и для укрепления ВС РФ занятых позиций. Таким мнением поделился военный эксперт Александр Матюшин в комментарии для портала «ВФокусе Mail».

«Наступательные действия в случае достижения режима прекращения огня вестись не будут, но это не означает, что у наших бойцов не будет возможности укрепить ранее занятые позиции», — объяснил Матюшин.

Также он обратил внимание на два других важных аспекта приостановки боевых действий на 24-48 часов. По мнению эксперта, перемирие даст возможность военнослужащим отдохнуть, а также позволит эвакуировать мирных жителей, оказавшихся в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Встреча продлилась около 40 минут.

В ходе этих переговоров помощник президента России, глава делегации РФ Владимир Мединский в числе прочего предложил установить краткосрочные перемирия для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Киев пока не дал на это предложение ответ.

Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров России и Украины.