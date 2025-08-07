В странах Балтии испугались встречи Трампа и Путина

Политики Латвии, Литвы и Эстонии предупреждают о рисках встречи президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Об этом сообщает Financial Times.

В частности, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что будущая встреча американского и российского лидеров станет «самым опасным сценарием для Украины и всего мира». По мнению дипломата, уступки Путину и попытки заключить с ним сделку обречены на провал.

6 августа Путин во время переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле отметил, что хочет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Уиткофф передал это послание Трампу, который поддержал инициативу Путина и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, лидеры РФ и США встретятся в ближайшие дни. Место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже, уточнил Ушаков.

Ранее Путин заявил, что встреча с Зеленским возможна.