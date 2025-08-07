На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики нашли подземный склад ВСУ с оружием НАТО в российском регионе

Росгвардия нашла в ДНР подземный тайник ВСУ с вооружением НАТО
В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы нашли подземный склад украинской армии с оружием стран НАТО, а также небольшой цех по сборке дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Крупный подземный склад с иностранным оружием и боеприпасами удалось выявить в одном из сел благодаря информации, полученной от военной контрразведки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на склад был заминирован самодельной миной. Внутри силовики нашли гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, а также противотанковые ракетные комплексы, сотни патронов и выстрелы для гранатометов.

Кроме того, в том же месте находилась мастерская по сборке БПЛА, в которой росгвардейцы нашли четыре готовых беспилотника.

18 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ России обнаружили и обезвредили заминированный схрон с крупным арсеналом оружия и боеприпасов в Донецкой народной республике.

Тайник нашли в одном из домов в освобожденном городе Селидово. Среди находок значатся болгарские противотанковые гранатометы ATGL-L, американские пулеметы М60 и Browning, а также винтовки немецкого, американского и чешского производства.

Ранее ФСБ заявила, что обнаружила схрон ВСУ с бомбами, начиненными запрещенным веществом.

