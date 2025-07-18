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В ДНР нашли заминированный схрон с иностранным оружием

ФСБ: в ДНР обезвредили заминированный тайник с зарубежным оружием и минами
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ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России обнаружили и обезвредили заминированный схрон с крупным арсеналом оружия и боеприпасов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили телеканалу «Рен ТВ» в ведомстве.

Тайник нашли в одном из домов в освобожденном городе Селидово. Перед тем как получить доступ к схрону, специалисты ФСБ нейтрализовали вражеские мины-ловушки, установленные на подступах к нему.

Внутри схрона изъяли значительное количество иностранного вооружения. Среди находок значатся болгарские противотанковые гранатометы ATGL-L, американские пулеметы М60 и Browning, а также винтовки немецкого, американского и чешского производства. Помимо этого, в схроне были ручные гранаты и свыше двух тысяч патронов для стрелкового оружия.

Все изъятое оружие и боеприпасы, по данным ФСБ, передали подразделениям Министерства обороны России.

В конце июня Федеральная служба безопасности заявляла, что обнаружила под Селидово в ДНР еще один заминированный тайник, в котором находились различное оружие и боеприпасы. По данным службы, в тайнике находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, три тысячи патронов и другое оружие.

Ранее ФСБ сообщила, что документирует случаи подготовки ВСУ к использованию химоружия.

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