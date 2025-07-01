ФСБ заявила, что обнаружила схрон ВСУ с бомбами, начиненными запрещенным веществом

ФСБ: в ДНР найден схрон с бомбами, начиненными запрещенным хлорпикрином

Силовики обнаружили в ДНР схрон украинской армии с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Об этом сообщила ФСБ России, передает РИА Новости.

«..вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой народной республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином...», — говорится в сообщении.

По данному факту Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о разработке, производстве оружия массового поражения.

24 июня Федеральная служба безопасности заявляла, что обнаружила под населенным пунктом Селидово в ДНР заминированный тайник Вооруженных сил Украины, в котором находились различное оружие и боеприпасы. По данным службы, в тайнике находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, три тысячи патронов и другое оружие.

Ране в Петербурге в подвале отеля нашли тайник с гранатометами и тротилом.