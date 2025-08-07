Обломки БПЛА упали в Красноармейском районе Краснодарского края

В станице Полтавской обломки БПЛА упали на территории элеватора, вызвав пожар

Обломки беспилотников упали в Красноармейском районе Краснодарского края, в станице Полтавской они приземлились на территории элеватора, что вызвало пожар. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«В станице Полтавской обломки БПЛА упали на территории элеватора. Это вызвало небольшое возгорание, которое потушили до прибытия пожарных», — говорится в сообщении.

Помимо этого, обломки дрона упали в станице Новомышастовской, в результате чего произошло возгорание — его ликвидировали. В одном из домов было выбито остекление.

В обоих случаях никто не пострадал. На месте работают специалисты оперативных и специальных служб.

Ночью сообщалось, что беспилотники атаковали город Суровикино Волгоградской области. В городе прозвучало не менее 10 взрывов. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов произошло возгорание.

Ранее несколько подростков пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области.