Военно-воздушные силы (ВВС) Германии в ближайшие недели будут охранять польское воздушное пространство Польши с помощью пяти истребителей Eurofighter. Об этом сообщил в соцсети X глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Пять германских Eurofighter EF-2000 Typhoon в ближайшие недели будут поддерживать защиту воздушного пространства восточного фланга НАТО», — написал он.

По его словам, самолеты будут располагаться недалеко от Варшавы, на аэродроме в Миньске-Мазовецком.

Сообщается, что патрулированием неба в Польше занимаются в основном участники операции НАТО Air Policing, на данный момент в порядке ротации в Польше дежурят шведские истребители JAS-39 Gripen.

До этого итальянская газета L'Antidiplomatico писала о том, что Россия на Украине «посылает четкий сигнал НАТО»: российскому превосходству в воздухе становится все труднее противостоять. Как пишет издание, Су-57 является «эмблемой эволюции» российского вооружения. Этот истребитель, говорится в материале, невидим для радаров и способен нести современное оружие.

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