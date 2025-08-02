Страны Запада испытывают «сейсмическую панику» из-за падения авторитета на фоне продвижения Вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

Автор статьи отмечает, что чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство НАТО и западные лидеры понимают, что их собственный авторитет падает.

В публикации также говорится, что страны Европы намеревались разместить десятки тысяч западных военнослужащих после достижения мирного соглашения на Украине, но успехи России делают эту перспективу все более несбыточной.

31 июля в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. Украинская армия за сутки потеряла порядка 1 250 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее были раскрыты действия ВСУ на фоне приближения фронта к Днепру.