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Стало известно о панике стран Запада на фоне продвижения ВС РФ

Strategic Culture: НАТО паникует из-за продвижения армии России на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны Запада испытывают «сейсмическую панику» из-за падения авторитета на фоне продвижения Вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

Автор статьи отмечает, что чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство НАТО и западные лидеры понимают, что их собственный авторитет падает.

В публикации также говорится, что страны Европы намеревались разместить десятки тысяч западных военнослужащих после достижения мирного соглашения на Украине, но успехи России делают эту перспективу все более несбыточной.

31 июля в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. Украинская армия за сутки потеряла порядка 1 250 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее были раскрыты действия ВСУ на фоне приближения фронта к Днепру.

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