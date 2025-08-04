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В Европе рассказали о «четком сигнале» со стороны России

L'Antidiplomatico: Россия показала Западу превосходство истребителей на Украине
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия посылает «четкий сигнал» странам НАТО в рамках конфликта на Украине – российскому оружию становится все сложнее противостоять. Об этом пишет итальянская газета L'Antidiplomatico.

«Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия», — говорится в сообщении издания.

Итальянская газета акцентирует внимание читателей на том, что Россия на Украине «посылает четкий сигнал НАТО»: российскому превосходству в воздухе становится все труднее противостоять.

К примеру, Су-57, пишет L'Antidiplomatico, является «эмблемой эволюции» российского вооружения. Этот истребитель, говорится в материале, невидим для радаров и способен нести современное оружие.

Кроме того, Россия продолжает укреплять свою систему ПВО. Издание упоминает появление новых систем «Панцирь-С» и комплексов «Триумф» С-400, способных сбивать такие ракеты, как Storm Shadow и ATACMS.

До этого американский журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 станет еще эффективнее после недавно прошедшей модернизации. В частности, обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.

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