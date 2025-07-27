В Тайване сообщили о резком росте экспорта дронов

CNA: Тайвань за полгода нарастил экспорт дронов на 749 процентов

Тайвань за полгода нарастил экспорт беспилотных летательных аппаратов на 749% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

«Совокупная стоимость экспорта дронов Тайваня за полгода составила $11,89 млн, что на 749% больше, чем за аналогичный период 2024 года», — отмечает агентство, ссылаясь на данные таможни острова.

Уточняется, что главным покупателем тайваньских БПЛА стала Польша. На нее пришлось 54% от общего объема, что составило $6,48 млн. На втором месте оказались Соединенные Штаты, закупившие тайваньских беспилотников на $1,549 млн. Замыкает тройку Германия, купившая дронов на $1,458 млн. На четвертом месте расположилась Чехия, потратившая на закупки дронов из Тайваня $1,036 млн.

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на информацию тайваньской компании Thunder Tiger и американской Auterion сообщила, что инженеры Тайваня закончили разработку дрона-камикадзе Overkill.

Ранее в США заявили, что у них нет доказательств о плане Китая вторгнуться на Тайвань.