Тайвань завершил испытания собственного дрона-камикадзе

Тайваньские инженеры закончили разработку дрона-камикадзе Overkill. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на информацию тайваньской компании Thunder Tiger и американской Auterion.

«Тайвань разработал БПЛА-камикадзе <...>, что является самым ярким признаком прогресса в усилиях страны по быстрому наращиванию автономного оружейного потенциала для противостояния потенциальному нападению», — говорится в статье.

Отмечается, что Тайвань уже завершил испытания беспилотника. Кроме того, БПЛА прошел сертификацию. Помимо прочего, дрон оснащен системами Auterion, аналогичными тем, которые используются в беспилотниках на Украине.

Пекин называет Тайвань неотъемлемой частью КНР. Власти Китая также считают, что соблюдение принципа «одного Китая» является обязательным для государств, собирающихся сотрудничать с Пекином.

О том, что Соединенным Штатам следует относиться к тайваньскому вопросу с большой осторожностью и не позволить сепаратистам втянуть себя в конфликт с Китаем, заявил недавно и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом. Разговор двух лидеров состоялся 5 июня по инициативе американской стороны.

Ранее в США заявили, что у них нет доказательств о плане Китая вторгнуться на Тайвань.