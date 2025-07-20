США изменили планы по поставкам оружия из-за Украины

США решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания Вашингтон отдал приоритет ФРГ, а не Швейцарии. США позволили Берлину передать Украине две системы Patriot.

«По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет менять планы будущих поставок», — говорится в сообщении.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что российские ракеты могут легко обходить американские системы ПВО Patriot, которые есть у ВСУ, поэтому украинцы считают, что это оборонительное вооружение неэффективно.

Кроме того стало известно, что Лондон рассматривает вариант закупки американского вооружения для украинской армии, опираясь на предложение, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может перейти к совместным закупкам вооружений с Берлином у США для передачи их Украине, указано в материале.

Ранее в НАТО раскрыли детали о подготовке поставок ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине.