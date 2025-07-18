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Британия рассматривает участие в закупке вооружения для Украины

Bloomberg: Великобритания может купить у США оружие для передачи Украине
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Frank Augstein/AP

Великобритания изучает возможность приобретения американского оружия для Украины в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может перейти к совместным закупкам вооружений с Берлином у США для передачи их Украине, указано в материале.

Как сообщает издание, на данный момент переговоры между Великобританией, США и другими европейскими странами находятся на начальной стадии.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал поставить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Спустя два дня представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что процесс согласования поставок Patriot на Украину в рамках сделки США с НАТО пока продолжается. По его мнению, на решение данного вопроса могут потребоваться месяцы, так как ЗРК «нельзя просто взять с полки».

Ранее Зеленский обсудил с министром обороны Украины удары вглубь РФ.

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