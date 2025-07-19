В Британии объяснили, почему поставки Patriot Украине не имеют смысла

Аналитик Меркурис: ракеты РФ обходят Patriot, в их отправке Украине нет смысла

Российские ракеты могут легко обходить американские системы ПВО Patriot, которые есть у ВСУ, поэтому украинцы считают, что это оборонительное вооружение неэффективно. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Российские ракеты без особого труда могу обходить системы Patriot. <...> украинцы жалуются, что система больше не эффективна против российских ракет. <...> Какой тогда смысл отправлять их?», — подчеркнул он.

19 июля газета The Wall Street Journal писала, что оборонный сектор стран Запада с трудом справляется с запросами Украины по военной помощи.

При этом администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии перед Швейцарией в поставках систем ПВО Patriot, что открывает Берлину возможность отправить на Украину два уже имеющихся у ФРГ таких комплекса.

Как писала WSJ, Пентагон фактически «содействует поставкам оружия на Украину».

Ранее Зеленский обсудил с министром обороны Украины удары вглубь РФ.