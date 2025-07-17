В НАТО раскрыли детали о подготовке поставок ЗРК Patriot на Украину

Подготовка поставок американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украине идет полным ходом. Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, пишет Reuters.

«Подготовка идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немцами в вопросе передачи Patriot», — заявил он на пресс-конференции в немецком городе Висбаден.

Он отметил, что дополнительные системы Patriot планируется поставить Киеву в ближайшее время и сразу задействовать их. По словам Гринкевича, на данный момент Киев «подвергается одной из самых сильных атак за все время военного конфликта».

«Руководство, которое мне было дано, состояло в том, чтобы поставить [Patriot] как можно быстрее», — рассказал Гринкевич.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Киеву поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Американский лидер не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.