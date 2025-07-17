Видео, обнародованное министерством обороны РФ, свидетельствует об уничтожении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПС украинских войск. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское в Одесской области подтвердили уничтожение считанных оставшихся украинских ЗРК С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса «Искандер-М», — говорится в статье.

По словам авторов публикации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не могут восполнять утраченные системы противовоздушной обороны, произведенные в СССР. Причина заключается в том, что у зарубежных партнеров Киева закончились запасы такой техники.

Журналисты выяснили, что выведенные из строя ЗРК С-300ПС решили заменить комплексами Patriot американского производства. Однако эти машины также подверглись ударам со стороны российских войск.

16 июля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны с помощью комплекса «Искандер» нанесли удар по позициям ЗРК С-300ПС украинских войск в Одесской области. В результате ВСУ лишились двух пусковых установок, пункта управления и кабины боевого управления комплекса. Заявление было дополнено видео, на котором запечатлена атака Вооруженных сил РФ.

Ранее удар российского «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в лесу попал на видео.