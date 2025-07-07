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Дрон заснял момент удара «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в лесу

Появилось видео удара «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
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Ракетный удар «Искандера» по пункту временной дислокации (ПВД) бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Чугуев в Харьковской области попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Момент нанесения удара был запечатлен при помощи дрона. На записи видно, как ракета ударяет по ПВД, расположенному в лесном массиве. После поражения цели в воздух поднялись клубы дыма.

Также на видео можно увидеть другие постройки в лесу и украинских солдат, перемещающихся строем по местности.

По информации источника канала, российским военным удалось уничтожить и вывести из строя три единицы автотранспорта противника, пункт управления беспилотниками, а также около 40 украинских военных.

До этого ФСБ опубликовала кадры с работой антитеррористических подразделений на Дзержинском направлении в ДНР. На видео можно увидеть, как оператор российского беспилотника «подловил» украинского военного, который хотел подобрать «подавленный» FPV-дрон. Но как только боец ВСУ вышел из блиндажа и приблизился к БПЛА, он уничтожил его.

Ранее сообщалось, что кадры уничтожения 40 российских бомбардировщиков оказались фейком.

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