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ВС РФ ударили «Искандером» по ЗРК С-300ПС ВСУ в Одесской области

Минобороны РФ: «Искандер» уничтожил ЗРК С-300ПС ВСУ в Одесской области
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РИА Новости

Российские войска нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по позициям зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате точного поражения в районе н.п. Гвардейское уничтожены: две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления ЗРК противника», — указало ведомство. Видео подтверждения опубликовано.

До этого военкоры опубликовали кадры удара российских военных по ракетному комплексу Вооруженных сил Украины в Одесской области.

16 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по украинским предприятиям энергетического сектора, которые используются ВСУ. По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

Ранее ВС РФ сбросили на украинских военнослужащих фугасную бомбу.

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