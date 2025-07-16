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Бойцов батальона «Айдар» не увольняют по болезням и ранениям

ТАСС: больных и раненных бойцов батальона «Айдар» отказываются увольнять
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащих в составе 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) на сумском направлении отказываются увольнять по причине болезней и ранений. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Бывшие заключенные и уголовные преступники, мобилизованные в нацбат, продолжают находиться на передовых позициях, а их родственники лишь собирают деньги на лечение в соцсетях», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что насильно мобилизованные в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) граждане Украины хотят дезертировать на Сумском направлении.

19 мая в силовых структурах сообщили, что члены батальона «Айдар» пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка, расположенном в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Как рассказал источник, Вооруженные силы РФ нанесли удары по местам дислокации украинских солдат.

Ранее в Госдуме дали совет желающим дезертировать бойцам «Айдара».

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