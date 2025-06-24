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В Госдуме дали совет желающим дезертировать бойцам «Айдара»

Депутат Колесник посоветовал желающим дезертировать бойцам «Айдара» сдаваться
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащим украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) следует сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Андрей Колесник, комментируя данные, что мобилизованные в батальон бойцы граждане Украины хотят дезертировать на Сумском направлении.

«Если [бойцы «Айдара»] так открыто заявляют, то они уже дошли до той точки, что они уже не боятся ни одной, ни второй стороны, я бы посоветовал им сдаться в плен. Тогда им гарантируется жизнь», — заявил Колесник.

В случае, если они просто дезертируют, то их «прихлопнут» свои же, считает парламентарий. По его словам, президент Украины им этого не простит, поскольку считает их «оплотом своей власти».

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщал, что мобилизованные в батальон «Айдар» граждане Украины хотят дезертировать на Сумском направлении. По их данным, украинцы заявляют о своем деморализованном состоянии и стремлениях дезертировать в различных соцсетях и чатах, обсуждают это даже с незнакомыми людьми.

Ранее в Раде рассказали, сколько солдат ВСУ могли дезертировать.

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