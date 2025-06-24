Мобилизованные в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) граждане Украины хотят дезертировать на Сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Насильно мобилизованные в «Айдар» украинцы заявляют о своем деморализованном состоянии и стремлениях дезертировать в различных соцсетях и чатах, обсуждают это даже с незнакомыми людьми. Хотелось напомнить, что СБУ читает такие чаты», — сказали силовики.

19 мая в силовых структурах сообщили, что члены батальона «Айдар» пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка, расположенном в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Как рассказал источник, Вооруженные силы РФ нанесли удары по местам дислокации украинских солдат.

26 мая силовики заявили, что в Сумской области Украины «Айдар» предпринимает попытки штурмовых действий. Однако, по их словам, батальон теряет 30–40 человек ежедневно.

Ранее в Раде рассказали, сколько солдат ВСУ могли дезертировать.