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Стало известно о желании бойцов «Айдара» оставить позиции в Сумской области

ТАСС: мобилизованные бойцы «Айдара» хотят дезертировать на Сумском направлении
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Мобилизованные в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) граждане Украины хотят дезертировать на Сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Насильно мобилизованные в «Айдар» украинцы заявляют о своем деморализованном состоянии и стремлениях дезертировать в различных соцсетях и чатах, обсуждают это даже с незнакомыми людьми. Хотелось напомнить, что СБУ читает такие чаты», — сказали силовики.

19 мая в силовых структурах сообщили, что члены батальона «Айдар» пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка, расположенном в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Как рассказал источник, Вооруженные силы РФ нанесли удары по местам дислокации украинских солдат.

26 мая силовики заявили, что в Сумской области Украины «Айдар» предпринимает попытки штурмовых действий. Однако, по их словам, батальон теряет 30–40 человек ежедневно.

Ранее в Раде рассказали, сколько солдат ВСУ могли дезертировать.

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