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Стало известно о бегстве бойцов украинского «Айдара» с позиций на границе ДНР

ТАСС: бойцы «Айдара» бегут с позиций на границе ДНР и Днепропетровской области
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Roman Chop/AP

Члены украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР) на границе с Днепропетровской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, Вооруженные силы РФ нанесли удары по местам дислокации украинских солдат в Новоукраинке.

«После серии точных ударов <...> уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта», — подчеркнул он.

В российских силовых структурах уточнили, что в результате формирования батальона «Айдар» потеряли еще больше бойцов. При этом те солдаты, которые не смогли сбежать и остались на позициях, теперь отказываются выполнять поставленные командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) задачи.

18 мая журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что военнослужащие ВС РФ нанесли авиационный удар по позициям батальона «Айдар», членов которого перебросили на границу ДНР и Днепропетровской области. По данным агентства, атаку провели в районе населенного пункта Новоукраинка. В результате формирования ВСУ недосчитались около 15 солдат. Еще порядка 20 человек получили ранения.

Ранее командование ВСУ перебросило бойцов батальона «Айдар» в Сумскую область.

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