Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал статью журналиста New York Times (NYT) Нанны Хайтманн о последствиях вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Журналист NYT провела шесть дней с бойцами российского спецназа «Ахмат» и побывала в нескольких деревнях Курской области после их освобождения. В частности, Хайтманн заявила, что увидела тела местных жителей с пулевыми отверстиями.

«Тот, кто в NYT счел разумным опубликовать этот материал, принял самое глупое решение. Это не сбалансированность и не «другая точка зрения», — сказал Тихий.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ периодически пытаются совершать бессмысленные заходы на территорию Курской области, но они все будут пресекаться максимально жестко.

Ранее власти рассказали о ходе разминирования Курской области.