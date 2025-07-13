Некогда элитный националистический батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» превратился в обычное штурмовое подразделение, состоящее из мобилизованных. Об этом рассказал РИА Новости пленный украинец с позывным «Волков» Лимар Османов.

«В прошлые годы батальон «Волки да Винчи» был одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент он опустился до обычного штурмового батальона, куда берут всех «мобиков» разного возраста и здоровья», — сказал военнопленный.

Он отметил, что видел, как в этот батальон попали мобилизованные старше 40 лет с проблемами со здоровьем.

Также Османов заявил об увеличении числа случаев дезертирства в этом подразделении.

10 июля стало известно, что заградительный отряд ВСУ «Волки да Винчи» переброшен на Сумское направление. Украинское командование продолжает переброску в регион наиболее мотивированных и боеспособных подразделений, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции.

В конце апреля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили офицера батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия Герулу на Красноармейском направлении.

Ранее в США рассказали о «старении» украинской армии.