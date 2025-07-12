Пленный боец ВСУ рассказал о случаях дезертирства в батальоне «Волки да Винчи»

Пленный стрелок батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» Лимар Османов сообщил в беседе с РИА Новости об увеличении числа случаев дезертирства в этом подразделении, которое ранее считалось элитным в Украине.

«Несмотря на высокий статус подразделения, случаи дезертирства среди личного состава все равно происходят. В основном это происходит после получения ранений, либо бывают случаи, когда солдаты самовольно покидают позиции», — рассказал Османов.

Батальон «Волки Да Винчи» является частью Сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была сформирована 1-я штурмовая рота, входившая в состав 5-го батальона Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация запрещена в России). В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, являвшийся правнуком бойца УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация). Коцюбайло был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в ходе боев за Артемовск. До начала специальной военной операции подразделение считалось элитным, однако в ходе тяжелых боев неоднократно несло значительные потери.

До этого источники в российских силовых структурах заявили, что дезертирство представляет собой главную проблему для Вооруженных Сил Украины.

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