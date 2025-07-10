ТАСС: ВСУ перебросили на Сумское направление «Волков Да Винчи»

Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» переброшен на Сумское направление. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что украинское командование продолжает переброску в Сумскую область наиболее мотивированных и боеспособных подразделений, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции.

Собеседник агентства рассказал, что военнослужащие группы ВС РФ «Север» отражают контратаки, продолжая наступление в населенных пунктах Варачино, Юнаковке и лесных массивах.

На Сумское направление переброшен 1-й отдельный штурмовой полк (ранее «Волки Да Винчи», «Правый сектор» (организация запрещена в России)). Медийное подразделение ВСУ не принимает участие в штурмовых действиях, выполняя задачи карательных и заградительных отрядов, добавил представитель российских силовых структур.

До этого ТАСС сообщал, что весь штаб батальона ВСУ дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении.

Ранее в Кремле отреагировали на планы главкома ВСУ Александра Сырского вернуть позиции ВСУ в российском приграничье.