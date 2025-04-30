В зоне СВО уничтожен офицер нацбата ВСУ «Волки Да Винчи»

Вооруженные силы России уничтожили офицера украинского батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, украинский военный ликвидирован на Красноармейском направлении.

Других подробностей Поддубный не привел.

Согласно информации украинских СМИ, Герулу уничтожили 27 апреля.

Дмитрий Герула родился в 1970 году, учился в Калининградском авиационном высшем училище. С 2024 года Герула был начальником радиоэлектронной борьбы 1-го отдельного штурмового полка сухопутных войск 108-го батальона «Волки Да Винчи» 59-й отдельной штурмовой бригады.

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