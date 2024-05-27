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В США рассказали о «старении» украинской армии

Bloomberg: в ВСУ на фронте редко можно встретить молодых украинских солдат

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Средний возраст украинских военнослужащих на фронте составляет 43-45 лет, молодые люди отказываются участвовать в боевых действиях, что является существенной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

«Высокопоставленный военный чиновник, говоривший на условиях анонимности, подтвердил…, что средний боевой возраст составляет 43-45 лет», — говорится в сообщении издания.

Агентство также приводит слова одного из жителей Украины, который помогает ВСУ сбором средств. По его словам, «молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко» на фронте.

По оценке Bloomberg, несмотря на новый закон о мобилизации, снижающий возраст призыва, личный состав в ВСУ «остается проблемой».

До этого представитель отдельного штурмового батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Савченко заявил, что ВСУ начали набор новобранцев в тюрьмах страны.

Ранее в ВСУ рассказали, почему многие граждане уклоняются от мобилизации.

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