Алиханов сообщил, что РФ нарастила объемы производства по всем видам вооружения

Алиханов: Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения

Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

Подробности он рассказал в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, в том числе по перспективным видам вооружения, военной и специальной техники», — сказал министр.

Наращивание мощностей продолжается для обеспечения всех потребностей российских бойцов на СВО.

Недавно холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в зону СВО очередную партию наземных роботизированных комплексов (дронов) «Депеша». Они способны развивать скорость до 15 км/ч и может доставить груз массой 100 кг.

Т-72Б3М и Т-90М — основные боевые танки, которые стоят на вооружении российской армии, они активно применяются в зоне специальной военной операции на Украине. Т-90 является глубокой модернизацией изначального проекта Т-72, а модификация Б3М — это промежуточный этап: боевые машины производятся при помощи модернизации старых образцов.

Ранее Белоусов заявил о наращивании поставок наземных робототехнических комплексов в ВС РФ.