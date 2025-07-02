На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алиханов сообщил, что РФ нарастила объемы производства по всем видам вооружения

Алиханов: Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

Подробности он рассказал в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, в том числе по перспективным видам вооружения, военной и специальной техники», — сказал министр.

Наращивание мощностей продолжается для обеспечения всех потребностей российских бойцов на СВО.

Недавно холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в зону СВО очередную партию наземных роботизированных комплексов (дронов) «Депеша». Они способны развивать скорость до 15 км/ч и может доставить груз массой 100 кг.

Т-72Б3М и Т-90М — основные боевые танки, которые стоят на вооружении российской армии, они активно применяются в зоне специальной военной операции на Украине. Т-90 является глубокой модернизацией изначального проекта Т-72, а модификация Б3М — это промежуточный этап: боевые машины производятся при помощи модернизации старых образцов.

Ранее Белоусов заявил о наращивании поставок наземных робототехнических комплексов в ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами