Белоусов заявил о наращивании поставок наземных робототехнических комплексов в ВС РФ

Белоусов: в этом году поставки наземных роботов в ВС РФ вырастут на порядок

Вооруженные силы РФ в этом году получат на порядок больше наземных робототехнических комплексов, чем в 2024-м. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам министра, в прошлом году военно-промышленный комплекс РФ и волонтерские организации поставили в войска несколько сотен наземных роботов.

«В этом году планируем поставить на порядок больше», — сказал Белоусов.

Он отметил, что в каждой группировке войск ведется производство роботов. Созданные военными робототехнические системы «отличаются наибольшей эффективностью», подчеркнул глава Минобороны.

В середине февраля сообщалось, что в России изобрели робототехнический комплекс, предназначенный для штурмовых действий либо их поддержки. Разработчиками комплекса стали создатели гусеничной платформы «Варан», а также изобретатели турели ДУП-2.

Отмечается, что беспилотный штурмовик успешно прошел испытания, приближенные к боевым. Мобильный робот-турель может максимально близко подъехать к позиции врага, найти и уничтожить цель. Управлять им можно с расстояния до 15 км, есть дневные и ночные режимы наблюдения.

В прошлом году в зону спецоперации поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер», которые способны вести огонь по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию пострадавших. Робот облегчит выполнение боевых задач российским военнослужащим и сохранит им жизнь, убежден разработчик комплекса.

Ранее в «Ростехе» заявили о возможности превратить любой танк в управляемого робота.