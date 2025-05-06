Очередная партия роботов поступила на вооружение российской армии в зоне СВО

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в зону СВО очередную партию наземных роботизированных комплексов (дронов) «Депеша». Об этом ТАСС сообщила пресс-служба холдинга (входит в «Ростех»).

«Депеша» способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставить груз массой 100 кг. Комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия», — рассказали в холдинге.

Также «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М последних модификаций.

Т-72Б3М и Т-90М — основные боевые танки, которые стоят на вооружении российской армии, они активно применяются в зоне специальной военной операции на Украине. Т-90 является глубокой модернизацией изначального проекта Т-72, а модификация Б3М — это промежуточный этап: боевые машины производятся при помощи модернизации старых образцов.

Ранее в США выбрали победителя битвы между Т-90 и Challenger 3 в третьей мировой.