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В Совфеде заявили об отсутствии стоп-кранов у бойцов ВСУ

Сенатор Карасин заявил об отсутствии стоп-кранов у бойцов ВСУ
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в целом Украина сегодня находятся в незавидном положении из-за отсутствии логики в действиях киевских властей. Об этом заявил «Ленте.ру» сенатор Совета Федерации Григорий Карасин.

«Вокруг идет борьба Евросоюза, НАТО, суетится (президент) Зеленский. Поэтому говорить о том, чтобы ВСУ соблюдали какие-то общепризнанные нормы, не приходится. Это абсолютно понятная вещь», — сказал он.

Карасин также заявил о необходимости призвать украинских солдат к порядку. При этом атаки ВСУ на гражданское население должны стать публичными, чтобы все о них знали. Он отметил, что украинские военные беспомощны, при этом могут действовать безнаказанно, без «каких-либо стоп-кранов».

19 июня сообщалось, что храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) попал под обстрел со стороны украинской армии и получил повреждения.

Ранее военный эксперт обвинил ВСУ в ударах по гражданской инфраструктуре в ДНР.

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