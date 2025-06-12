Марочко: ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру и дома в Северске в ДНР

Украинские военнослужащие наносят удары по гражданской инфраструктуре в городе Северске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на свои источники заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, жители населенного пункта неоднократно становились свидетелями обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакам подвергаются не только объекты гражданской инфраструктуры, но и домовладения.

«Мобильные огневые группы средств ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») противника, перемещаясь по городу и камуфлируя работу по дронам, специально обстреливают городские застройки», — пояснил Марочко.

Он добавил, что в подвергающихся ударам районах Северска были зафиксированы случаи мародерства.

4 июня пленный боец ВСУ Иван Набоков во время допроса рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский разрешил военнослужащим открывать огонь по мирным жителям. В связи с этим мужчина назвал главу государства «человеком без совести и чести», которого по ночам не мучают кошмары.

Ранее в Кремле заявили, что Украина «выродилась в террористическую организацию».