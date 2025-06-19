На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас

РПЦ: храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в ДНР попал под обстрел
close
Официальный сайт Донецкой и Мариупольской епархии Русской Православной Церкви

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) попал под обстрел и получил повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Ночью 19 июня 2025 года под артиллерийский обстрел попал храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас муниципального округа Волновахский Донецкой народной республики (Новотроицкий церковный округ Донецкой епархии)», — говорится в публикации.

В РПЦ добавили, что украинский снаряд упал на прихрамовую территорию. Взрывной волной были выбиты оконные рамы, повреждены остекление и фасад храма, а также церковного дома. В результате обстрела никто не пострадал.

11 мая в РПЦ сообщили, что треть храмов Суджанского церковного округа оказалась разрушена в результате атак Вооруженных сил Украины. Украинские военные обстреливали все церковные сооружения, однако полностью уничтожить удалось лишь четыре храма из 11.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов отметил, что точно установить количество разрушенных храмов невозможно, поскольку некоторые здания в ходе бомбардировок могли все-таки уцелеть.

Ранее в Горнальском монастыре рассказали о спасении от украинских войск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами