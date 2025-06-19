РПЦ: храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в ДНР попал под обстрел

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) попал под обстрел и получил повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Ночью 19 июня 2025 года под артиллерийский обстрел попал храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас муниципального округа Волновахский Донецкой народной республики (Новотроицкий церковный округ Донецкой епархии)», — говорится в публикации.

В РПЦ добавили, что украинский снаряд упал на прихрамовую территорию. Взрывной волной были выбиты оконные рамы, повреждены остекление и фасад храма, а также церковного дома. В результате обстрела никто не пострадал.

11 мая в РПЦ сообщили, что треть храмов Суджанского церковного округа оказалась разрушена в результате атак Вооруженных сил Украины. Украинские военные обстреливали все церковные сооружения, однако полностью уничтожить удалось лишь четыре храма из 11.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов отметил, что точно установить количество разрушенных храмов невозможно, поскольку некоторые здания в ходе бомбардировок могли все-таки уцелеть.

Ранее в Горнальском монастыре рассказали о спасении от украинских войск.