Шериф округа в США выразил соболезнования Ирану, а потом удалил пост об этом

Шериф округа Лос-Анджелес в соцсети X выразил соболезнования Ирану в связи с атакой США, а затем удалил пост. Об этом сообщает CBS News.

В оригинальной версии поста говорилось: «Мы выражаем соболезнования жертвам и семьям, пострадавшим от недавних взрывов в Иране. Хотя это трагическое событие произошло за рубежом, департамент шерифа округа Лос-Анджелес внимательно следит за ситуацией вместе с нашими местными, государственными и федеральными партнерами».

Почти сразу пост был отредактирован, из него были удалены упоминания об иранских семьях и жертвах, а также было отмечено, что они «внимательно следят за ситуацией за рубежом». Позже пост удалили, пишет портал.

Затем в аккаунте X департамента шерифа округа появился новый пост котором извинились за предыдущий.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Путин заявил о содействии России иранскому народу.