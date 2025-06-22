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В Иране оценили возможность утечки на фоне атаки США по ядерным объектам

Центр ядерной безопасности Ирана не зафиксировал утечек после атаки США
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Maxar Technologies/Reuters

Утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах после атаки Соединенных Штатов не зафиксировано. Об этом сообщили в Центре ядерной безопасности Ирана, передает телеканал «Аль-Маядин» в Telegram-канале.

«Данные, зарегистрированные системами обнаружения радиоактивных материалов, не выявили никаких признаков загрязнения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жителям, проживающим вблизи ядерных объектов Фордо, Натанз и Исфахан, ничего не угрожает.

До этого в Организации по атомной энергии Ирана официально подтвердили атаку США на ядерные объекты. В организации добавили, что нападение на ядерные объекты стало возможным из-за безразличия со стороны Международного агентства по атомной энергии.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что атака Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

Ранее Иран призвал ООН провести экстренное совещание из-за удара США по ядерным объектам.

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