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Иран официально подтвердил атаку США на ядерные объекты страны

Иранское атомное агентство подтвердило удары США по ядерным объектам
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Reuters

Иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане подверглись атаке Соединенных Штатов сегодня утром, 22 июня. Об этом сообщили в Организация по атомной энергии Ирана, передает телеканал «Аль-Маядин» в Telegram-канале.

«Это нападение нарушает международное право, особенно Договор о нераспространении ядерного оружия», — говорится в сообщении.

По данным канала, американская атака является продолжением нападений Израиля. В организации добавили, что нападение на ядерные объекты стало возможным из-за безразличия со стороны Международного агентства по атомной энергии.

В пресс-службе выразили надежду на осуждение американской атаки со стороны международного сообщества.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

Ранее Иран призвал ООН провести экстренное совещание из-за удара США по ядерным объектам.

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