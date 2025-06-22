Иран призвал ООН провести экстренное совещание из-за удара США по ядерным объектам

Иранская сторона призывает Совбез ООН провести экстренное заседание по факту атаки США на ядерные объекты страны. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани, передает ТАСС.

«В свете серьезных и далекоидущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно запрашивает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии», — говорится в сообщении.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия.

По его словам, удар по ядерным объектам является нарушением устава ООН и международного права. Он добавил, что иранская сторона сохраняет за собой право на ответные меры в целях самообороны.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.