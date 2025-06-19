Нетаньяху пообещал Ирану расплату за ракетный удар по больнице в Беэр-Шеве

Нетаньяху: Иран нанес удар по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве и заплатит за это

Иран нанес ракетный удар по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве в центре Израиля, написал в своем Telegram-канале премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы заставим диктаторов в Тегеране в полной мере заплатить за это», — написал он.

Утром 19 июня Иран выпустил по Израилю около 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет рухнула на больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге страны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в США раскрыли планы Нетаньяху в отношении Ирана.