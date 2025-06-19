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В США раскрыли планы Нетаньяху в отношении Ирана

Экс-советник Болтон заявил, что Нетаньяху намерен добиться смены власти в Иране
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Ronen Zvulun/Reuters

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «видит возможность» для смены власти в Иране, поскольку страна якобы слаба как никогда. Его слова приводит Der Spiegel.

«Нетаньяху видит возможность для смены власти, поскольку Исламская Республика слабее, чем когда-либо с момента своего основания в 1979 году. Израиль перестроил Ближний Восток после террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, нанося одно поражение за другим Ирану и его союзникам», — сказал Болтон.

В то же время он усомнился, что еврейское государство сможет полностью уничтожить ядерную программу Ирана без помощи Соединенных Штатов.

16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, подобные меры могут положить конец конфликту.

Ранее Нетаньяху назвал возможный результат операции Израиля против Ирана.

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