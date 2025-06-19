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Израильская больница пострадала при ракетном обстреле Ирана

Обломки иранской ракеты рухнули на больницу в израильском городе Беэр-Шева

Обломки одной из иранских ракет обрушились на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В сети появились кадры с места происшествия, на которых можно увидеть первые секунды после нанесения удара по медучреждению. На одном из видео видно, как персонал больницы бежит по коридору, в котором поднялось облако пыли. На полу раскиданы обломки мебели и стен. На другом ролике очевидцы показали разбитые окна и поврежденные кресла в зале больницы.

По данным Telegram-канала Mash, в результате падения ракетных обломков на больницу пострадали как минимум десять человек.

Информацию о попадании обломков иранской ракеты в здание больницы подтвердило армейское радио Израиля.

Отмечается, что «Сорока» в Беэр-Шева является третьей по величине больницей Израиля и медицинский университетским центром. В учреждении оказывают помощь примерно миллиону жителей юга страны, от Кирьят-Гата и Ашкелона до Эйлата.

Утром 19 июня пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в сторону Израиля из Ирана было выпущено около 20 ракет. Их перехватывают системы противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства.

Израильское население призвали укрыться в защищенном помещении и оставаться там до дальнейших распоряжений властей и армии.

Ранее в армии Израиля рассказали, что помогает избегать большего числа жертв при атаках Ирана.

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