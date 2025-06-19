Губернатор Белгородской области рассказал об атаке дрона на регион

Гладков: FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Шебекино

В городе Шебекино FPV-дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по многоквартирному дому. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего пострадал местный житель. Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Пострадавший отказался от предложенной госпитализации.

Гладков добавил, что в результате атаки на дом был поврежден фасад и остекление, а также перебита газовая труба.

До этого губернатор региона заявил, что около села Маломихайловка в Белгородской области украинский дрон ударил по легковому автомобилю.

Накануне житель города Шебекино пострадал в результате детонации взрывного устройства, когда косил траву. В результате взрыва украинского суббоеприпаса мужчина получил «проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног». Медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в одну из больниц Белгорода.

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